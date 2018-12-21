科大廣州校落實籌建　選址南沙慶盛近高鐵站

香港科技大學今(21日)與廣州市人民政府和廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學(廣州)。廣州市政府同意提供新校所有建設費用，並將參照香港教育資助委員會對本地院校的資助模式，承擔新校未來基本營運經費；科大則負責新校的教學質量與相關政策，並將引入科大的管理模式與教研文化，確保新校與科大具同等質量和水平，以及其基礎設施規劃和設計均能符合國際標準。



港科大(廣州)位於廣州市南沙區慶盛現代高端服務區，鄰近高鐵站，佔地1.13平方公里。根據協議，新校將以英文為基本語言，首階段先招收研究生，計劃將在校研究生逐步增至4000人。科大教務委員會將負責新校的課程審批及評議，以確保新校的教學質量和大學政策符合科大辦學的理念和原則。新校課程將結合國際學科發展趨勢和大灣區的發展需要，專注不同跨學科主題。



合作各方已就港科大(廣州)的學科規劃、組織架構、校園規劃及設計等項目展開籌備工作。科大亦將與廣州大學緊密合作，盡快啟動申請程序，以呈交內地相關部門進行審批。