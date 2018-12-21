黃浩銘藐視法庭翻案失敗　終院：無視8度警告故意干擾

社民連副主席黃浩銘於2014年佔領行動期間，阻礙執達主任清理旺角彌敦道「佔旺」現場，去年與黃之鋒等人被裁定刑事藐視法庭罪成。黃浩銘服刑完畢，早前向上訴庭提上訴被拒，周二(18日)終審上訴許可亦駁回，終審法院今日(21日)頒判詞解釋理據。



終院首席法官馬道立指，黃浩銘主要是希望終院釐清刑事藐視法庭的犯罪意圖，控方在舉證時，究竟是否必須證明被告具有干擾司法妥善執行的「特定意圖」，還是只需證明被告具阻礙執達主任執行職務的「基本意圖」？



終院同意這條有關刑事藐視法庭犯罪意圖的問題非常重要，亦有合理爭辯的地方，但終院不同意這條問題與本案有關。因為根據原審的事實裁斷，即使當時執達主任及警方作出了共8次警告，黃仍選擇停留在禁制令的範圍內，明顯他有「特定意圖」明知及故意干擾司法妥善執行。



上訴方除了提出上述對公眾有廣泛重要性的法律爭議外，亦有提出其他理據，不過終院認為這些理據都沒有合理可爭辯之處。例如上訴方指，執達主任及警方沒有給予正式的最後警告，黃雖有意離開，卻在沒有最後警告下突發被捕，上訴方認為在發出最後警告之前，黃都不算干犯了藐視法庭。終院批評這項理據令人失望，因法庭必須全面審視黃在案中的行為，不能以偏概全。



至於黃聲稱他當時是阻礙警員多於執達主任，終院指警方當日在場也是受委派協助執達主任清場，上訴方這項論理據實令人難以明解。