沙中線醜聞或涉政治陰謀　各界促中央追責

沙中線紅磡站擴建月台工程爆出連串削筋醜聞變成國際大醜聞，港鐵近期鑿開石屎檢驗，多個位置的鋼筋螺絲帽不合格，甚至距離標準甚遠，有政界中人分析事件或涉政治陰謀，甚至是外部勢力搞局，以技術破壞、政治破壞的方式靠害香港，各界促請中央對沙中線醜聞不可以坐視不理，必須出手嚴肅追責，一旦查問責任誰屬，不可以發生包庇、放生事件，有學者更指如發現港府高官於沙中線醜聞監管不力，必須問責嚴懲。



港府曾指沙中線工程大判禮頓涉擅改施工圖則，有報道更稱禮頓涉嫌改動多幅連續牆鋼筋設計，及至近期，港鐵鑿開石屎檢驗的結果曝光，最離譜一個樣本扭入螺絲帽的長度實際只有略多於6毫米，引起各界嘩然。



有政界中人分析，沙中線醜聞已演變為「國際大醜聞、世界大笑話」，要求紅磡站拆卸重建，挽回各界信心的呼聲有增無減，因為今次沙中線醜聞引申四方面解讀。第一，一旦擴建月台工程倒塌，將會造成人命傷亡；第二，沙中線千億工程亂象停不了，實屬港府「恥辱」；第三，沙中線連串工程醜聞，或涉及未為人知的貪腐醜聞；第四，有指削筋屬於工程上的技術破壞，或涉及不可告人的政治陰謀，靠害港府及中央。



前立法會議員、「廿三萬監察」發言人王國興認為，今次事件涉及一批人士「蓄意削筋、刻意隱瞞」，並且多次知情不報，涉嫌導致紅磡站工程形成不可挽救的局面，他形容事件不似一般疏忽及失誤，或涉政治陰謀，執法部門應當密切跟進事件，而中央亦不應坐視不理，有責任督促和監督港府徹查事件，一旦發現責任誰屬便應問責，不能包庇。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，禮頓本身有外國背景，加上禮頓被指涉嫌改動多幅連續牆鋼筋設計，這令人懷疑沙中線醜聞殊不簡單；他續指，港府必須徹查當中有否任何利益輸送嫌疑，甚至是有人作出刻意的政治作對，與此同時，中央應出手了解事件始末，以免影響「一國」形象。



時事評論員陳雲生指出，禮頓過去一段長時間參與港府不少大型基建工程，而今次沙中線醜聞竟然發生在回歸廿一周年之時，這令市民有不少懷疑及憂慮，舉例指是否涉及政治陰謀，有人涉嫌故意破壞香港等。



陳雲生認為，政府應該徹底追究責任，了解當中是否涉及政治因素，另外因應沙中線醜聞已成國際大醜聞，波及「一國」形象，他建議中央提醒港府做好調查和監督工作，而港府相關部門日後亦要在工程造價、風險評估等範疇上做得更好。

