查僭建與處理UGL皆惹爭議　鄭若驊被批雙重標準

律政司司長鄭若驊與其丈夫潘樂陶所擁有的屯門海詩別墅3號及4號屋，被揭發僭建，刑事檢控專員梁卓然考慮過資深大律師意見後，決定只檢控潘樂陶，有議員批評反映出鄭若驊雙重標準。



立法會議員尹兆堅認為，任何人犯法都要承擔後果，而該物業業權分配清晰，且僭建物業相連，理應要共同承擔僭建的責任，直言看不到原因為何只處理一個業主的責任，質疑只起訴一人是為交差，相信會引發另一場爭議。他又批評，有關做法似乎貫徹了鄭若驊異於常人的司法判斷，以及雙重標準的做法。



議員林卓廷希望律政司進一步交代屋宇署調查詳情，而今次外聘資深大律師是為避免公眾有偏頗觀感及利益衝突，相信外聘資深大律師是獨立行事，惟希望能交代完整的法律意見。他又指出，今次案件外聘資深大律師處理，但前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元一事卻採截然不同做法，正正是「摑鄭若驊一大巴」，反映鄭處理梁振英案件時持雙重標準。



議員楊岳橋表示，現時刑事檢控專員的做法表面上令人感覺有偏差，如想進一步說服公眾，不檢控的決定是正確的話，應參考過去的案件，以及公開外聘資深大律師的法律意見，以釋除疑慮。他指出，刑事檢控專員在案件中諮詢資深大律師意見，是一個清楚示範，當案件牽涉敏感人士時，正常程序應如何處理。