無牌吧東主利誘保安通水避巡查　二人認妨礙司法罪

女歌唱導師與任職警員的丈夫離婚後，丈夫沒支付贍養費，她於是在屯門一幢工廈開設無牌酒吧賺取生計，更給夜更男保安主任利是和膳食款待，換取對方在有警察到大廈酒吧查牌時向她「通水」。兩人今(21日)在屯門法院承認串謀妨礙司法公正罪，裁判官指案情嚴重，無可避免會判監，現將兩人還押至下月15日判刑，期間索取背景報告。



案情指，女被告趙琴娃(49歲)自2014年8月在涉案大廈開設卡拉OK和酒吧，但沒有領取牌照，男被告李立勤(34歲)則是該大廈的夜更保安主任。警方於去年10月7日派員到涉案酒吧放蛇，打擊非法賣酒活動，至凌晨兩時，放蛇警員見女被告看手機，警員之後打算離去，但女被告阻止他們，又關掉音樂和將酒倒去，隔了十多分鐘後始讓放蛇警員離去，但她隨即被捕。警方檢查她的手機紀錄後，亦在大廈內拘捕男被告。



警方調查後發現，男被告自2015年1月起已開始向女被告通風報信，期間女被告共給他600港元，又提供飲食招待，警誡下兩人均承認犯案。



辯方求情指，所謂膳食招待只是公仔麵，男被告因對事件羞愧而不敢告訴父母，他因不想女被告煩他才答允協助。至於女被告2008年持單程證來港，至2015年離婚。她教唱歌的收入不穩，故在離婚後經營涉案酒吧，但在事發後已結業。



裁判官指案情嚴重，男被告藉職位之便向女被告通風報信，並取得金錢報酬，犯案時間長達兩年半，直言無可避免判監。