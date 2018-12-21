百川匯「香港國際創客節」啟動　邀入圍初創企業分享

成功創業真係唔容易，好多創業人士都需要一個機會，本身係英皇集團執行董事嘅百川匯主席楊政龍今日(21日)宣布，百川匯主辦嘅「香港國際創客節」正式啟動，今年會同由陞域集團及Jumpstart Media合辦嘅「陞域創越」初創營商培育計劃(「陞域創越計劃」)合作，呢個計劃希望吸引500間來自本地及一帶一路的初創公司參與，透過計劃，協助呢啲初創企業發展得更好。



楊政龍話，知道計劃已經開始前期工作，喺東南亞多個國家搵初創企業參與今次比賽，會根據多個準則作評估，包括惠及大眾、令人生活上更方便等等，4月將會舉辦論壇，為多名終極入圍嘅初創企業舉辦歡迎會，論壇亦會邀請初創成功人士及投資有地位嘅人士出席，講下成功心得，預計近年有好多不同發展嘅歌手謝霆鋒都會參加論壇。



佢又話，「陞域創越計劃」將會有8位數字嘅資金池投資去多間優秀嘅參賽初創企業，4月至8月會為呢啲優秀初創企業喺香港提供住宿、辦公空間及生活津貼，期間希望作為平台，為佢哋介紹好多不同行業嘅人士，令佢哋可以儲多啲經驗，發展得更好。



今日活動仲有「香港國際創客節」籌委會主席楊全盛、洪為民、蔡德昇及鄧耀昇出席，其中鄧耀昇係陞域集團主席，佢本身都有多項發展，對創業都有啲心得，今次就會親自喺「陞域創越計劃」揀選合適嘅初創企業，又畀啲貼士提醒初創企業唔好太擔心資金、地方等等，反而有好嘅諗頭就應該好好把握機會，唔好怕搵人幫手，亦應該要習慣跟住市場需要不斷轉變，因為時代不斷進步，每個行業都係適者生存咁話。