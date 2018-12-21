揭5支鋼筋螺絲帽不達標　知情人士：屬手工問題

運輸及房屋局今(21日)證實有5支鋼筋螺絲帽不達標，即螺絲頭扭入螺絲帽的長度少於40毫米，以及螺絲頭外露多於2個扭紋。有熟悉螺絲頭製作工序的知情人士表示，除鋼筋螺絲頭被剪外，亦有其他原因以致螺絲頭未能完全扭入螺絲帽；不過，知情人士指「扭唔晒入去唔代表唔食力，唔合格」，認為現時發現的不達標鋼筋大部分僅屬手工問題。



知情人士指，除鋼筋螺絲頭被剪外，於3個情況下亦會令螺絲頭難以完全扭入螺絲帽內，他解釋，工程中其中一個工序涉及將石屎「打走」讓螺絲帽外露，於打石屎期間或有石屎碎殘留在螺絲帽內，「頂住」鋼筋螺絲頭致未能扭入；另一情況亦涉及上述提及的「打石屎」工序，致螺絲帽移位故未能將螺絲頭扭入。最後，由於鋼筋很重，工人或會於進行安裝工序時將鋼筋「撞嚟撞去」，致螺絲頭損壞及「花咗」也是未能扭入的原因之一。



不過，知情人士又指，螺絲頭未完全扭入並不代表「不合格」，亦要視乎鋼筋絞牙是否「夠力」。他透露，政府要求每支鋼筋絞牙最少可承受625 Mpa，現時5支不達標鋼筋螺絲帽中的其中1支，即螺絲頭僅扭入螺絲帽6.22毫米的鋼筋屬「唔夠力」，其餘4支仍符合政府要求。



港鐵表示，會就所有抽樣檢查的螺絲帽收集詳細資料，以便在第三階段的評估中，就紅磡站擴建工程的結構完整性及安全進行整體分析，認為現階段僅以小量螺絲帽的初步抽檢結果而作出任何結論，實在言之尚早。港鐵又指，螺絲帽與鋼筋出現不同程度的接駁，並不一定代表螺絲帽的組裝無效，或構成對車站整體結構及安全的關注，港鐵亦會就所有抽樣檢測螺絲帽的資料進行全面分析，以評估車站結構安全及完整性，以及是否有需要進行修復措施。