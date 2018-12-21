紅磡站擴建月台倘重建涉款數十億　勢向禮頓追討

爆出鋼筋醜聞的沙中線紅磡站擴建部分，屬港鐵公司合約編號1112－「紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程」的一部分，合約總值高達52.4億多港元。一旦證實該車站月台需拆卸重建，政府或港鐵將向工程總承建商禮頓建築(亞洲)有限公司追討相關工程費用，但過程涉及繁複的法律程序，牽涉的人力物力及時間難以估量。



沙中線項目是以「服務經營權」模式進行，由政府撥款興建，並與港鐵簽訂協議，委託該公司進行沙中線的建造工程、測試及試行運作。港鐵則與禮頓簽訂合約，在現有紅磡站大堂地底興建兩層新月台，上層為屯馬線(即東西走廊)，下層為現有東鐵線延伸過海的南北走廊。



而運輸及房屋局早前回覆傳媒查詢時指，與港鐵簽訂工程合約的禮頓，亦須與政府簽訂附屬契約。法律界人士指出，附屬契約主要是訂明，承建商對港鐵及政府均負上相同的法律責任，一旦有違約情況，政府有權循民事途徑直接追究承建商。



港鐵今日(21日)則指，禮頓作為總承建商，對確保所有工程，包括鋼筋及螺絲帽的接駁，必須全面符合合約、法定以及施工質量要求，責無旁貸。港鐵公司保留權利，日後不排除循法律途徑追究禮頓就任何未符合施工所需規格或質量要求的責任。