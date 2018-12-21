沙中線醜聞歷經3任特首　曾蔭權拍板興建動工

涉款千億港元的沙中線鐵路工程，經歷3任特首，首先是曾蔭權於2012年3月拍板批准進行沙中線工程，而曾的繼任人梁振英5年任期，沙中線工程被揭問題多多，先發現土瓜灣一帶有古井及大量文物，導致工程超支及延誤滯後；及至現任特首林鄭月娥上任1年半時間，沙中線工程醜聞愈演愈烈，被揭紅磡站擴建月台工程爆出剪短鋼筋造假醜聞，和土瓜灣站沉降超標影響周邊樓宇安全，勢必令沙中線全線通車無期。



港府早在2000年構思興建沙中線，到2007年，曾蔭權提出十大基建將沙中線上馬，延至2012年，曾蔭權會同行政會議拍板通過興建沙中線，並於2012年中舉行動工儀式，時任運輸及房屋局局長鄭汝樺亦有出席。



而於2014年，當時的土瓜灣站(現為宋皇臺站)發現古井及大量文物，令工程滯後近1年，各界對有關方面事前不知悉事件感到嘩然，時任特首及運房局長分別為梁振英及張炳良。



林鄭治下的港府於去年7月上任，沙中線工程全速前進，同時接連爆出工程醜聞，首先是紅磡站對出地底趕工興建的隧道滲水，工程人員花近半年時間嘗試灌漿及「打針」仍搶救無效，港鐵幾經追查，發現隧道接駁工程出問題，結果要推倒重來，拆除石屎重造駁口，以及重鋪路軌。



到今年5月，紅磡站月台牆身有螺絲帽出現問題，無法與月台層板的鋼筋接駁，有人更剪短鋼筋，假裝鋼筋與螺絲帽成功接駁，企圖蒙混過關，但在全城追殺及問題愈揭愈多下，港鐵5名高層終在今年8月離職問責，唯獨是現任運房局局長陳帆獨善其身，未有就監管不力問責下台。