政Whats噏：朱凱廸搞搞震　橫洲小組臨尾開公聽會

立法會橫洲發展項目事宜小組委員會(橫洲小組)早前因為建制派議員甩轆唔齊人，令民主派議員朱凱廸偷雞做到主席。雖然橫洲小組工作明年2月底就結束，但朱就決定喺明年2月1日召開公聽會，而主題就係點樣處理受項目影響嘅動物。多名本身為橫洲小組成員嘅建制派議員就批評朱濫用主席權力，質疑朱得唔到橫洲村民支持，就連啲貓狗都拎埋出嚟講，不滿朱玩嘢，要成個橫洲小組嘅成員陪佢一齊罰坐。



橫洲小組工作時間仲有2個多月，明年2月27日小組就會結束，建制派本來可以鬆一口氣，不過朱凱廸就發出指示，小組將會喺2月1日召開公聽會，去處理「受横洲發展項目影響的動物的安排及相關政策事宜」，仲要開足3個鐘會。立法會就橫洲事宜早已舉行多次公聽會，根據立法會網頁紀錄，立法會房屋事務委員會同發展事務委員會就曾先後3次聯合舉行有關橫洲發展嘅公聽會，首場係前年11月29日，受影響嘅橫洲三村村民都有出席；之後2場就分別喺今年6月26日同29日，呢2場公聽會就為咗聽取村民對政府推出特惠補償方案嘅意見。



有關橫洲嘅公聽會主題由受影響嘅村民到受影響嘅動物，本身係橫洲小組成員嘅建制派議員梁志祥就批評朱浪費時間，指寵物會跟隨村民搬離，流浪貓狗已經有一貫法例同程序去處理，質疑朱依家得唔到村民支持，就「連啲貓狗都拎埋出嚟講」，擺明係濫用主席權力玩嘢，要成個小組陪朱罰坐。



另一小組成員、批發及零售界議員邵家輝亦指，橫洲小組成立目的係要處理橫洲地皮公屋數目同發展時間表，以及同各方持份者溝通，反問︰「關啲動物咩事呢？」認為保護動物課題應該留番喺合適嘅場合討論，建議朱將主席嘅權力用喺合適嘅地方。



朱回覆查詢時話，佢唔止會開公聽會，亦會喺明年2月底安排小組視察橫洲第二、三期嘅露天貨倉地，並會帶領小組追殺政府，要政府提交房屋署官員進行非正式溝通時嘅防止利益衝突守則。咁搞法，喺小組結束前建制派都有排去應付朱嘅要求。其實搞成依家嘅局面，全因上月底橫洲小組開會選主席時，建制派「佛系」懶懶閒唔齊人，搞到要抽籤選主席，終令朱登上主席之位，所以建制派今次都算係自己攞嚟衰喇。