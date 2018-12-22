15名在囚人士修畢鋪地板課程　家人見證頒證書

冬至大過年，但有在囚人士因誤入歧途而錯失與家人做冬機會。懲教署東頭懲教所昨日舉行「腳踏實地」更生家庭活動日，既讓修畢新開辦裝修鋪地板中級工藝基礎課程的學員獲得證書，亦同時讓學員家人一同見證他們努力成果及喜悅，於冬至之前能夠作一次「小團圓」。



懲教署本年度新開辦「裝修鋪地板工(木地板)中級工藝測試備試基礎證書」課程，昨日首班一共十五名在囚人士，獲頒課程證書。署方亦安排他們家人出席證書頒發典禮見證，冀能改善雙方關係，亦協助在囚人士日後能融入家庭及社會。



署方指，學員完成訓練後，會掌握鋪設木地板工藝基本理論及實務技能，並須考取符合本地建造工地內從事鋪設木地板工作的註冊資格，成為「註冊半熟練技工」。



是次課程由僱員再培訓局統籌課程，並由香港善導會負責培訓工作，整個課程合共為四十五小時，一般裝修鋪木地板行業初入職者的平均日薪約七百港元，而熟練技工的日薪可超過一千四百港元。



另外，署方在二○一八至一九年度，為成年在囚人士提供超過四十項職業訓練課程，範疇涵蓋建造、商業、飲食、零售、美容、物流、電腦應用、環境服務和交通服務等行業，預算訓練名額超過一千四百個。