發射台：斥貪官挪扶貧款　懶理百姓取暖亡

中國現今是全球第二大經濟體，擁有龐大外匯儲備，惟國內仍不時發生民眾在冬季時燒柴燒草禦寒而中毒致死的悲劇。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，指中國屢向其他國家送大禮兼豁免對方巨額債務，但部分國民生活水準卻恍如原始社會，批評內地不時爆出官員貪污挪用扶貧專款，貪官權貴富裕得住洋樓開名車，老百姓則連寒冬都難渡過，直斥是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。



中國向來以秦嶺淮河為供暖界線，內地政府在界線以北提供集中供暖，界線以南就自行處理，導致不少生火取暖出意外的慘劇。例如貴州畢節早年有五名流浪小童在垃圾桶內用木炭生火取暖，結果所有人一氧化碳中毒身亡。即使在界線以北，由於內地政府優先保障城市供暖，近日山東菏澤就有村民燒粟米芯取暖，釀成六人中毒身亡。更甚者，是菏澤市政府提倡以天然氣和電力取代燒煤，卻在相關設施未到位前，盲目禁止燒煤，是導致悲劇的誘因之一。



節目指出，中國是全球第二大經濟體，經濟增長速度穩定，外匯儲備龐大，經常向其他國家送大禮兼豁免對方巨額債務，惟同時不少國內老百姓卻要燒柴燒草取暖，彷彿生活在原始社會。節目認為國家富起來，是依靠壟斷國有企業和徵收苛捐雜稅得來，官員坐擁巨大資源卻「無膊頭、無擔當」，意外後僅稱會督促各級部門加強宣傳，提高市民防範意識這類公關手段，實際工作則欠奉。



節目批評內地扶貧工作目標遠大，卻屢遭官員上下其手，貪污挪用扶貧專款，結果是權貴階級不需面對溫飽問題，貪官甚至有錢供家人子女移民外國，一邊住洋樓開名車，一邊冷眼看待國內基層生火取暖的悲劇，直斥情況是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，批評國家富強，民眾仍然未能過好日子。



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