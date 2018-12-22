東方日報A1：最離譜鋼筋螺絲頭　只扭入螺絲帽6毫米

沙中線紅磡站擴建月台有問題鋼筋愈揭愈多，至昨晚公布最少增至六支，最離譜的一支鋼筋的螺絲頭只扭入了螺絲帽約六毫米，較標準四十毫米少八成半，另發現一個螺絲帽完全沒有接駁，「手工」之差，令人嘩然！隨着發現有問題鋼筋的範圍擴大，沙中線紅磡站難逃拆卸重建命運，通車勢遙遙無期。關注團體指，紅磡站擴建月台萬一倒塌會造成嚴重傷亡，又質疑事件可能涉貪及存在政治陰謀，屬本港奇恥大辱和世界大醜聞。



沙中線紅磡站東西走廊月台及南北走廊月台需共鑿開最少八十處位置的石屎，檢查其內部鋼筋與螺絲帽接駁狀況，當中因為港鐵未能掌握部分鋼筋接駁是否按圖則施工，所以於東西走廊月台指定了廿四處位置需開鑿，其餘分布在兩個月台的五十六處位置則隨機抽樣開鑿。



繼運輸及房屋局本周三公布，在東西走廊月台首輪隨機開鑿位置發現三支鋼筋扭入螺絲帽的長度不符合標準後，運房局昨午再公布，於同一月台指定開鑿位置發現多兩支不合標準鋼筋，全部位於該月台近東面連續牆頂部，其中一支僅僅扭入了螺絲帽六點二二毫米，外露扭紋有八至九個，另一支則扭入螺絲帽卅一點六一毫米，其外露於螺絲帽的扭紋達一至兩個。



至於隨機開鑿位置，運房局昨晚公布多五支鋼筋檢查結果，當中一支位於該月台近東面連續牆底部的鋼筋，只扭入了螺絲帽卅六點七八毫米，外露一至兩個扭紋；至於餘下四支，按當局說法，其中三支可能屬「B類鋼筋」，該類鋼筋每支有廿二個扭紋，可容許安裝後外露最多十二個扭紋，但當局未有交代該類鋼筋的每個扭紋長度。



運房局指，根據螺絲帽供應商提供的資料，正確將鋼筋扭入螺絲帽後，鋼筋外露的扭紋最多兩個，而鋼筋扭入螺絲帽的長度至少需要有四十毫米。換言之，新發現的不合標準鋼筋有三支，其扭入螺絲帽的長度分別較標準少八成半、兩成及百分之八。另外，東西走廊C1區月台近連續牆底部於本月二十日進行開鑿檢查時，在檢查範圍外發現一個未經接駁的螺絲帽，詳情有待證實。



根據港鐵公布的鑿石屎檢查方案，東西走廊月台隨機開鑿位置有廿八個，可檢查到最少八十四支鋼筋，若當中發現有問題鋼筋數量達到四支，則代表有九成半機會、該月台有百分之十點六鋼筋的接駁螺絲帽狀況不合標準。



資深土木工程師倪學仁預料，未來該站擴建月台發現到的不合標準鋼筋可能愈來愈多，最壞情況下該站需拆卸重建。他又認為，當已規劃的八十處位置全部開鑿完後，有需要再擴大開鑿範圍，特別於已經發現有不合標準鋼筋的位置附近再開鑿多一些。



立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰形容，鋼筋只扭入螺絲帽約六毫米的情況「離譜」及「不可思議」，又指新發現的不合標準鋼筋位於月台近連續牆頂部，但地盤監工巡查時竟然沒有發現，反映監工形同虛設，他擔心月台最終需拆卸重建。另一名委員陳淑莊亦指，現時情況非常嚴重，月台結構安全令人憂慮，她認為鋼筋只扭入螺絲帽約六毫米根本不可能發揮任何承載力，要求港鐵每日交代檢查位置及結果，必要時需加大開鑿範圍。



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