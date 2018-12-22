新界北大反黑　拉116男女

新界北總區反三合會行動組、新界北總區機動部隊聯同元朗警區、大埔警區、屯門警區及邊界警區刑事部及特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日（21日）下午約6時展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，搗破4個懷疑非法麻雀賭檔及3間懷疑無牌酒吧。



行動中，拘捕2名男子及2名女子，年齡介乎48至64歲，涉嫌「經營賭博場所」被捕；20名男子及20名女子，年齡介乎38至73歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；兩名分別60及61歲男子，涉嫌「經營無牌賣酒場所」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；一名47歲男子涉嫌「經營無牌賣酒場所」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無牌經營卡拉OK場所」被捕；38名男子及30名女子，年齡介乎24至77歲，涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕；一名52歲男子涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及「拒捕」被捕。



行動中，共檢獲約1萬7百港元現金、13張麻雀枱、多副麻雀、一批賭博工具、約900支啤酒、約470罐啤酒及一套卡拉OK設備。人員檢獲的啤酒總值約1萬6千港元。



所有被捕人士現正被扣留調查。

