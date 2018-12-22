探射燈：冒牌藥充斥　宜光顧具信譽店舖

現時由純中藥材製造或含西藥成分的藥物分別受《中醫藥條例》及《藥劑業及毒藥條例》規管，惟過去不時有傳媒踢爆，有不法商人涉非法銷售冒牌貨，或加入未標示成分。有中醫師表示，中成藥具治療作用，不應亂食，建議市民應診症及光顧信譽良好的店舖。



本月13日，海關突擊搜查1間位於上水的藥房及其兩個儲存倉庫，檢獲約5.1萬粒及22公升懷疑冒牌藥物，及約6.8萬粒懷疑受管制藥物，估計市值約100萬港元。海關指，是次冒牌藥物包裝質量好，其中一款「坐骨腰痛丸」的鐵塔標誌及產地名稱聲明與正品不同，另外兩款「骨節靈」及「痛風靈」的藥物分量不同，且冒牌藥物會註明為外銷版。



香港中醫師公會會長關之義指，中成藥是治病的其中一種藥品劑型，不當服用或令病情惡化，有機會損害身體健康，甚至致命，強調市民應「正藥正法」，「最好睇中醫開藥，其次係去殷實店舖買。」



海關發言人表示，由2016年至今年11月共檢控15宗售賣冒牌中成藥品的案件。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪，最高罰款50萬港元及監禁5年。

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