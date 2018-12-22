探射燈：審批機制不完善　藥廠「被逼上梁山」

過去3年，中成藥註冊申請超過1.8萬宗，截至上月底，獲發「中成藥註冊證明書」（HKC）的個案逾1600宗，獲發「中成藥過渡性註冊」（HKP）及「確認中成藥註冊（非過渡性）申請通知書」（HKNT）的申請則分別為6600多宗及35宗。有業畀人士直言，現行審批制度有礙中醫藥發展。



現代化中醫藥國際協會創會會長黃伯偉指，中成藥的成分複雜，坦言審批機制不完善，「用西方科學觀點應用喺中藥係不足。」他又指，過渡性中成藥在市面多年均沒有負面消息，若全面剔除，將對業界造成不幸。他形容現行制度令藥廠「被逼上梁山」，「啲廠拎唔到牌，令好多人走灰色地帶。」他建議參考美國的註冊制度，增設「HKS」類別，證明該產品獲安全認證。



衞生署亦向合資格的中成藥製造商發出「中成藥生產質量管理規範」（GMP）證書，以證明其製造過程及品質控制優良。惟黃質疑，GMP廠房申請門檻高，本地多間小型企業難以達標，建議政府共享GMP中藥生產設備，鼓勵中小企租用大型廠房生產線，提升品質及回報率。

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