高鐵香港段電力故障　西九龍站來往福田站班次一度取消

【08:20】據姓黃乘客表示，早上到達西九龍站後，始知道班次可能被取消，幸好最終未受影響。對於高鐵通車不久便發生電力故障「咁快出事」，黃認為會對港鐵的形象「大打折扣」。



另外，據姓吳乘客稱，他在抵達西九龍站後，始知班次可能受阻，最初「都有啲擔心」，但幸好還有充裕的時間，以及仍可乘搭其他交通工具抵福田，故未至於好徬徨，也幸好最終班次未受影響；亦有女乘客稱，由於「唔趕時間」，故獲悉高鐵可能會取消班次時也不太擔心。



【07:14】港鐵宣布經搶修後，早前公布需要取消的18班次，可按原定時間開出。



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港鐵今日(22日)清晨5時19分宣布，由於香港段受電力公司供電故障影響，部分來往香港西九龍站及福田的高速鐵路短途列車班次取消。請乘客留意。



有關班次的詳細資料，請留意於香港西九龍站發放的最新資訊，乘客若在購票時有留低聯絡電話，港鐵會再另行通知。



暫時有以下班次需要取消

受影響車次: G5814, G5836, G5813, G5816, G5835, G5838, G5815, G5818, G5837, G5840, G5817, G5820, G5839, G5842, G5819, G5822, G5841, G5821



以上安排是以截至下午約1時30分為止的班次情況。



東網記者今日清晨6時前抵達西九龍站了解，已見有不少乘客在站外候車，似未知港鐵已預告因受事件影響，部分往來西九龍站及福田的高速鐵路短途列車班次已取消，但前往福田乘客相對不多。



中電表示，今早與港鐵公司於高鐵(香港段)石崗進行的電力供應維修工程，在維修完成後，三條13萬2千伏特線路中的其中兩條無法起動，以致未能全面回復供電，現正進行搶修。

