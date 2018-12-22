Dr.東：蜜糖治痱滋存感染風險　敷鹽難縮範圍

網傳飲濃茶、敷鹽、敷蜜糖可加速痱滋愈合，不過，香港註冊中醫師何慧潔指出，雖有內地中醫認為蜜糖有助傷口愈合，但中醫界關注該方法有感染風險，更稱暫沒證實上述方法可有效愈合痱滋。



何慧潔表示，自己都曾經常生痱滋，亦曾親身嘗試部分坊間流傳的方法，測試是否真有其效。她解釋，太鹹或糖分太高時，有機會抑制細菌生長，因此過往曾有中醫用蜜糖敷外傷，聲稱有生肌作用，可加快傷口愈合。不過，有業界人士擔心敷蜜糖反會增加感染風險，亦不認同敷鹽可直接令痱滋範圍縮細。至於飲濃茶能否有效預防痱滋，何慧潔認為並非飲濃茶，而是積熱的人可考慮飲綠茶清熱，預防「熱氣爆煲」生痱滋。



舌上不同位置生舌瘡，反映甚麼問題呢？何指，有中醫記載，舌瘡生在舌尖位置與心火有關，如兩側與肝膽熱盛有關；中間是脾胃濕熱等。她強調，此說並非惟一指標，除了個人體質外，亦有可能因外來創傷導致口瘡或舌瘡，包括外來物撞擊、跌倒時咬傷、燙傷或長者假牙的位置不吻合產生磨擦、損傷等。同時，中醫要望、聞、問、切，掌握患者體質，才可對症下藥醫治痱滋。



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