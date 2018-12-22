Dr.東：4種體質易生痱滋　火鍋宜配清潤湯底

不少都市人喜愛打邊爐、燒烤，有人甚至連續幾天進食這類高脂、燥熱食品，以致口腔、舌頭四周生滿痱滋，終致「食龍肉都無味」！註冊中醫師指出，生痱滋的人主要有四種體質，不同體質者，其痱滋周邊的顏色亦有泛紅、白之分，有相關體質的人不代表要「謝絕」打邊爐，但應懂得選擇和避開一些湯底。而且，並非人人均可飲涼茶、食龜零膏以驅走痱滋。



註冊中醫師何慧潔表示，《諸病源候論‧口舌瘡候》中提到「心氣通於舌，脾氣通於口，熱乘心脾，故令口舌生瘡也」，意指口腔及舌頭生痱滋都因不同體質所致，前者因脾熱引起，後者因心熱、心火盛引起。



大部分因生痱滋求診者都屬復發性質，而且痱滋不停生，每次生兩至三粒難「斷尾」，中醫會總結四種體質的人易生痱滋，包括心脾積熱、陰虛火旺、脾胃氣虛及腎火不足，前兩者的痱滋周邊泛紅，後者泛白。何慧潔以臨床個案舉例，曾有四十多歲的男病人持續扁桃腺發炎半年，接受手術割走扁桃腺後，仍有咽喉發炎和頻生口瘡，求診時，中醫發現心脾積熱，需要清熱降火，解毒後，痱滋就陸續減少。



而女性病人較易受經期或精神壓力，令體質偏向陰虛火旺，曾有三十多歲、從事銀行業的女患者反覆有口瘡和暗瘡，問症後發現受經期影響，手腳會變得冰冷、血液聚於子宮，令其他體位供血不足，並產生虛火上炎的反應，需要靠養陰補血的方法解決痱滋問題。



何續指，除生活壓力外，常吃肉、飲進補湯水、吃煎炸食物都會「食積化熱」，當天氣轉冷、大時大節，打邊爐次數頻密，進食分量又比平時多兩、三倍時，脾承受更大壓力，生痱滋的機會便增加。她呼籲市民不宜過頻打邊爐，有「痱滋體質」的人更要選擇清潤湯底，例如豆腐芫荽皮蛋湯底，多吃菜和豆腐；配以室溫的酸梅湯酸甘化陰，或竹蔗茅根清熱養陰更好。她又提醒，生痱滋的人要避免食生火助陽的食物，例如咖喱、麻辣食物。



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