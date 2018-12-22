資料庫：夫婦倫常命案頻生　2年最少6宗

夫婦倫常命案時有發生，最近一宗發生於本年11月28日，石硤尾南山邨南樂樓一單位，姓黃（40歲）婦人疑被姓羅（57歲）丈夫用生果刀一刀插左背，重傷死亡，警方同月30日已落案暫控57歲男子一項謀殺罪，案件已於當日在西九龍裁判法院提堂。



另外，今年1月13日至14日期間，42歲南韓商人KIM Minho於環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店一房間內，涉嫌殺害42歲妻子及6歲兒子。惟他被扣押在荔枝角收押所期間自殺身亡，控方於4月23日在九龍城法院申請撤銷控罪，裁判官批准申請。



17年9月4日，油麻地御金‧國峯一名任職食環署署理高級管工的30歲男子，疑因與任職政府新聞處新聞主任的29歲妻子鬧婚變，先用陶瓷刀向妻子割頸、插背及斬傷手後，再將她由28樓露台掟落街，男子之後跳樓斃命，夫婦分別伏屍於平台兩個單位的花園內。



17年6月6日，筲箕灣耀東邨耀明樓一名80歲老翁，疑因無力照顧中風而行動不便的76歲妻子，不忍她再受病苦，趁妻子在床上熟睡，取起竹條壓向其頸部，將其勒至窒息死亡，伴屍約8小時後，自行報警自首。



17年5月17日，將軍澳日出康城，一名港燈退休工程師，疑用繩勒死妻子後，由露台跳樓，跌落屋苑泳池內喪生，至翌日凌晨女兒返家，始揭發案件。



17年2月15日，慈雲山一名受皮膚病困擾的58歲的士司機，疑因照顧56歲患腦退化症妻子身心俱疲，在瓊山苑瓊瑛閣寓所內，疑用皮帶將妻子勒斃在床，再WhatsApp家人群組留下「死亡短訊」，通宵伴妻屍至早上，由住所躍下身亡。