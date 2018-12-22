重置展亮面積唔比現時細　羅致光否認黑箱作業

政府擬將觀塘展亮技能發展中心拆卸興建公務員學院，引起社會爭議，其後改為在原區重建，毗鄰公務員學院。勞工及福利局局長羅致光今早(22日)在電台節目解釋，政府早前宣布在展亮現址興建公務員學院時，有很多細節未落實，所以一邊講、一邊推行。他又稱，當有政策未完全拍板時，給人感覺吞吞吐吐和擠牙膏，但他強調沒有黑箱作業，因為「箱內根本沒有東西」，稱何時都會考慮民意。



羅指，未能確定展亮技能發展中心將來的規模，政府會爭取增加中心空間一定不會少於現時的2000多平方米可用樓面面積。他亦指，還未確定會否將展亮中心遷往九龍塘牛津道校舍作過渡安排，仍需做地區諮詢和基本裝修工程。早前有意見批評新展亮中心面積僅4000平方米，較舊址5200米細，羅表示，將來重置的中心有4000平方米，是指總樓面面積，實際上的面積細節仍有待拍板，但方向是不會比現時的中心細。



他指，重置後的中心會提供綜合職業訓練服務，為以往展亮提供服務的「加強版」，又稱現時展亮的強項是提供就業之前的評估工作，將來提供的就業支援會較長及全面，有跟進工作，另外會提供較多與資歷架構掛鈎課程。他又指，初步討論是由職訓局提供服務，但仍待進行相關程序。



羅稱，公務員學院最初的選址是展亮中心旁邊的巴士站，但由於該處發展不夠全面，後來改為選用中心現址興建公務員學院，以作整全發展。他又透露曾考慮在觀塘空置的職業訓練中心作為展亮中心的過渡地址，但由於該中心的樓宇質素跟展亮差不多，有石屎剝落危險，在成本效益角度並不理想。