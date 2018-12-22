爭產血案：夫婦2年前回流　年初賣「產」勁賺630萬

大埔坑下莆村昨晚(21日)發生倫常血案，鬧離婚夫婦疑因家產分配問題爭執，59歲姓陳妻子遭斬傷，今早(22日)仍在醫院接受手術，其兒子一直在病房外守候，一名軍裝警員亦在房外看守。



據村民表示，涉事夫婦育有兩名兒子(21及31歲)，夫婦於兩年前回流返港，與鄰居關係融洽，由於家中養有3隻狗，故常與鄰居討論「狗經」。另住在上址約10年的男街坊稱，涉事村屋「轉過幾次手」，近兩年涉事家庭始搬入，平日經常見到家傭拖狗散步，但鮮見兩夫婦現身，亦未聽過該單位有吵鬧聲傳出，昨晚事發時聽到有救護車及警車聲，還以為發生火警，至今晨始由新聞報道中得知發生血案。



而涉事村屋為陳婦名下的物業，村屋佔地廣闊，設有魚池、車場及花園，部分於16年由一名姓黎的男子轉贈。陳婦身家豐厚，名下至少擁有4間公司，部分與丈夫聯名，包括經營成衣加工及環保科技開發。據土地註冊處資料顯示，夫婦於今年年初，以1590萬港元出售聯名持有的上水粉錦公路一獨立屋，賬面勁賺630萬港元。



據悉，陳婦與丈夫的關係於一年前轉差，兩人經常因金錢問題爭執，並一年內3次驚動警員上門調解，昨晚事發時，兩人再度因家產分配爭執，陳婦被刺至重傷，而其在澳洲讀書的幼子剛巧回港度假在家，目擊事件立即報警，警方調查後，拘捕陳婦的63歲姓黎丈夫。