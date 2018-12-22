公屋七三比目標難度高　議員批綠置居列公屋屬篤數

運輸及房屋局昨(21日)公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年總房屋供應目標調低至45萬個單位，公私營房屋比例則由六四比改為七三比，未來10年公營房屋的目標建屋量增至31.5萬個。



房委會委員的民主黨立法會議員尹兆堅今(22日)出席電台節目時表示，同意將公私營房屋供應比例調整至七比三，認為是合理資源分配。他指，公營房屋實際建屋量，在改變比例後將欠缺7萬伙，批政府提出政策目標，卻無法達到，非常荒謬。



公屋聯會總幹事招國偉指，以往公營房屋的六四比目標尚未能達到，現改成七三比後，達致目標的難度更高。招建議，將更多用作興建私樓的土地改為發展公營房屋，即使建屋總目標無法達成，都能達到七三比的目標。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，未來私樓供應量減少或令樓價上升，但港府今年將資助房屋的定價與市價脫鈎後，對申請者而言無實質影響。



另外，綠置居今年起開始恒常化，報告指由於公屋與綠置居之間有可換性，綠置居將納入公屋一併計算，「公屋/綠置居」未來10年供應目標為22萬個。尹兆堅表示，不同意報告將綠置居列入公營房屋類別，認為此舉有「篤數」之嫌，指局方想粉飾公屋供應不足問題。



麥萃才續說，有關做法短期內可以透過提升地積比，增加房屋供應量，但不應該經常使用，否則會影響居住質素。招國偉亦認同提高地積比是無可奈何辦法，但局方同時要做好周邊配套設施，例如綠化和交通設施。