東網透視：克服哮喘跑入港隊　「教頭」義教基層回饋社會

現年42歲運動教練「林教頭」林順華，健碩好動，難以想像他年幼年時患有哮喘，小學階段從未上過體育課。至中二才首次踏足運動場，該場100米比賽他跑第四，得不到獎牌，卻成為生命轉捩點，展開運動生涯。為了推廣人人都可運動，3年前他參與義教，無償為基層兒童開班教體適能，以遊戲等形式教專注力不足兒童，助他們找回定心。



出入醫院是林順華小時候的家常便飯，接觸運動更是比登天更難。他憶述母親因擔心他的身體狀況，整個小學階段不容許他上體育課，他笑稱，中二時要排除萬難說服母親才能參與陸運會，最終一百米短跑比賽得第四。中學體育老師發現他有跑步潛質，邀請他入田徑隊，勝出多場學界比賽、17歲時加入港隊田徑隊，退役後他在大學修讀電腦科，課餘及公餘兼任跑步教練。



「林教頭」棄科技從事體育導師已10年，向兒童及成人提供收費訓練。3年前他留意到陳校長免費補習天地招募義工，他毅然走進中心報名並建議開設體適能班，讓小朋友可在幼稚園階段已有機會接受最基礎的訓練及鍛煉體魄，為日後參與不同運動鋪路。他出身基層，冀推廣人人可運動，「唔代表畀得起錢嘅家庭先可以做到(運動)，基層都可以做得好過佢哋」。



體適能班按兒童能力分為初階及進階，林指，初階班目的讓小朋友愛上運動，故授課以遊戲及故事形式進行，讓他們投入角色，自然做跑步、跳躍等動作。他會教授專注力不足兒童學習其他兒童做動作，「見到有其他小朋友做到，佢就會去學」，再按部就班向他們傳遞指令。



相比收費做教練，他直言義教的成功感較大，見證小朋友對運動零認識，到完成不同指令及動作，部分學生專注力更有所提升，當中的喜悅難以形容。有家長曾向他反映，女兒原本不愛運動，經他教授後，現參與跆拳道、游泳等多項活動。他認為，即使患病或家庭經濟狀況不同，都應有運動的機會。