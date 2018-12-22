豬瘟蔓延無阻市民買豬肉做冬　檔主指來貨價貴兩成

正所謂冬大過年，不少市民趁今日(22日)冬至到街市買菜，為做冬準備一頓豐盛晚餐。近日內地非洲豬瘟疫情蔓延至廣東珠海，但無損市民吃豬肉的意欲。豬肉檔檔主表示，內地供港豬隻供應減少，來貨價貴10%至20%，她稱即使內地爆豬瘟，亦反對禁止內地豬供港。有賣本地豬肉的檔主稱，本地豬場近日已加強消毒及保安。



記者今早到九龍城街市視察，人流未算多，豬肉檔亦未因豬瘟而變得冷清。市民陳太今年全家十人一起做冬，對於內地爆豬瘟，她表示自己日日食豬肉，不太擔心，但會叫小朋友少吃。



漁護署將修改本地豬場發牌條件，要求所有本地豬場禁餵豬食廚餘，她贊同做法，認為廚餘多菌多雜質，不擔心本地豬肉或因此而加價，認為安全至上。她又贊成香港兩個屠房分開處理本地及內地豬隻，避免交叉感染，令市民更放心進食。市民翁先生亦稱不擔心豬瘟，但希望港府加強入口檢疫，令市民更放心。



豬肉檔檔主黃太表示，今年股市差，預計生意比往差。她稱店舖主要售賣內地供港豬隻，不擔心豬瘟疫情，認為港府食物衞生把關十分好，「一啲問題都無」。她引述內地供應商稱豬隻供應量減少，來貨價貴10%至20%，但店舖無加價，「貴咗無人買」。



她反對香港屠場分開處理本地及內地豬隻，「啲豬全部到港先屠宰，全部驗過晒，有唔得即刻火化，好安全」，認為若分開處理兩地豬，屠場不能負荷內地豬隻數量，「本地得200、300隻豬，大陸供應成幾千隻豬，屠場負荷唔到」。



售賣本地豬的檔主陳太預計，生意比平日多兩成，人流與去年相若。她同意禁止本地豬場餵食廚餘，「好多菌，又隔夜，幾污糟邊有人知」，雖然改飼料或導致成本上升，但她表示「唔到我驚啦，呢啲邊有得擔心。」