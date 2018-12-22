豬瘟撲殺厚此薄彼　豬農發起不合作運動

內地非洲豬瘟疫情隨時襲港，港府日前宣布一系列應變措施防範豬瘟，包括當有豬場驗出豬瘟，會全面撲殺場內豬隻等。惟屠宰場做法卻較寬鬆，只會撲殺受感染豬隻，同場的其他豬隻若證實適合食用，仍會繼續流出市面。本地豬農認為此舉會將疫情帶到社區並影響本地豬場，正號召全港43間豬場參與不合作運動，拒向漁護署登記藥物及豬數。



香港農業聯合會主席陳建業向東網表示，本地豬農均認為港府在豬瘟問題上沒有做好防控，尤其是不滿為何屠宰場若爆發豬瘟時，並非如豬場做法般全面撲殺同場豬隻，而是只殺受感染的豬，質疑是否牽涉利益。他擔心這些豬隻流出市面後，會經運輸、街市處理的過程中，將豬瘟帶到社區，並透過不同途徑再感染本地豬場的豬隻，認為此舉是犧牲市民健康及本地豬農的利益。



陳指未來一至兩日會向全港的43間豬場發信，號召參與不合作運動，希望藉此向政府施壓及修訂防疫做法，他又指已初步與全部豬農商討過，「大家都係一致響應參與運動。」他透露下周會約見漁護署等相關部門，屆時會再表達訴求。