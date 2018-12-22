冬日美食節開鑼　1蚊15秒任夾鮑魚最吸睛

第16屆冬日美食節由今日(22日)起一連5日在灣仔會展舉行，今年場內設約1300個攤位。多個參展商推出「1蚊優惠」吸客，包括「1蚊鮑魚」、「1蚊紅酒」、「1蚊花膠杏汁燉白肺湯」等。



美食節在早上10時正式開鑼，開幕前有近百名市民排隊準備衝入會場搶購心頭好。家住九龍的83歲何伯伯表示，每年都會來冬日美食節，之前曾搶得免費100包烏冬，今年就未有特定目標，「都係嚟睇吓啦！」



中一生譚同學與2名同學8時許到達會展時，看到排隊人龍不如預期中的多。他表示，學校有派發美食節入場券，今年是首次參加，預算約200港元「希望搵啲好食嘅平嘢，最希望食到1蚊鮑魚。」



部分參展商推出遊戲與眾同樂。參展多年的華泰海產貿易有限公司，今年首次推出「1蚊15秒任夾鮑魚」遊戲，成為全場焦點。夾鮑魚遊戲每日限定5個名額，排頭位的女士一開始便瞄準大罐鮑魚，最後在15秒內夾得總值3000多港元的7罐鮑魚；排第4位的伯伯則夾得5罐，他表示，原本不知有夾鮑魚遊戲，「見到排隊話有，咪試吓嚟玩囉！」



華泰總經理林容妮指，公司有感今年經濟不太活躍，故特地推出遊戲，推廣品牌之餘「搞吓氣氛，刺激消費。」她指，雖然今年來貨價貴了，但仍推出多項優惠，不計1蚊鮑魚遊戲，平均亦有20%至25%的折扣。她又稱，如今年美食節展期銷量與去年打和已很滿足。



會展今日亦有舉行冬季購物節，售賣各式家具、電器，以及汽車。參展商亦推出大量優惠，包括原價1萬港元的床褥減至約4300港元；亦有半價40吋高清智能電視，以及半價梳化。