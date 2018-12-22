冬日美食節人流暢旺　市民掃場提早辦年貨

一連五日的冬日美食節今日(22日)於灣仔會展展開，大批市民一早到場搶購心水食品，場內不少攤位售賣參茸海味、臘味、急凍海產，以及從各地入口的水果；亦有多個攤檔售賣熟食，例如一口鮑魚，台式小食等。



市民沈先生以往每年都會來，今年他花了近3000港元購入花膠、海參及其他食品。他稱部分食品平日較難買到，例如韓國人參食品等，故特地入場購買。



伍太與友人高太結伴前來，她們非常喜歡試食，每年都會入場品嘗不同美食「食咗胡椒包、芋圓、仙草涼粉。」伍太表示，今日目標是急凍海產，認為比較划算。高太就稱，雖然今晚不會做冬，但希望購買食品為過年作準備，預算約1000港元，又認為今年較多熟食攤檔。



郭先生則帶同行李箱到場掃貨，花了約500港元買即食麵。他指出，過往每年都會到場購置過年食品，原本目標是購買傳統麵食品，豈料進場後才發現麵家未有參展，感到失望，「愈搞愈差，賣過年用品啲大集團少咗。」



零食品牌星嚼食品今年首次參展，項目發展經理廖小姐表示，他們推出了5項優惠，包括1港元鹹蛋魚皮，亦新推出了麻辣口味的鹹蛋魚皮。她指出，限量30包的1港元魚皮在5分鐘內迅速售罄，而首日上午的銷情亦理想，預計下午會有更多人光顧。雖然不少參展商都認為今年經濟不太好，對銷情不太樂觀，但廖則稱經濟差對零食銷情反有幫助，「壓力大啲人更需要零食去紓緩壓力。」



售賣參茸海味的合泰海產則有10港元一隻鮑魚，以及45港元鮑魚花膠海參麵的優惠，吸引不少市民排隊，開售約1小時已賣出約300碗。老闆雷小姐稱，該公司每年都會參展，並設試食價供市民即場品嘗鮑魚花膠。她認為今年銷情會較理想，「撞啱今日係冬至，尤其我哋有埋試食，海味銷路會好啲。」預計整個展期的生意額會較去年多約30%。