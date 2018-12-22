涉The ONE錶行劫案　被告遭控3罪還押候訊

華人置業集團前主席劉鑾雄名下的尖沙咀The ONE商場，9月底發生持槍劫案，獨行賊闖入商場一間錶行，劫去總值約60萬港元的名貴手錶。26歲被捕疑犯蔡萬均，被落案控以一項搶劫罪及兩項盜竊罪，蔡今日(22日)被押解到西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求將案押後至明年2月15日，在九龍城裁判法院再提堂，期間被告不准保釋。



第一項搶劫罪指被告在今年9月30日於The ONE商場的歐米茄商店內，搶劫3隻分別價值11.7萬、逾22.2萬及逾26.6萬港元的歐米茄錶。第二項盜竊罪指他在今年8月7日於元朗福康街一間珠寶金行內，盜竊一隻價值逾8.4萬港元的勞力士錶。第三項盜竊罪則指他在今年8月14日於上水新樂街一間錶行內，盜竊一隻價值6.5萬港元的勞力士錶。



控方在庭上表示，被告在首項搶劫罪當日假扮顧客進入歐米茄商店，要求店員拿出3隻手錶後，拿出一枝懷疑手槍指嚇店員並奪走3隻手錶後逃走。警方從閉路電視片段看到，被告得手後登上的士逃走。警方及後找到該的士的司機，查到被告去了中港碼頭，再查看中港碼頭的閉路電視影片，查出被告進入中港碼頭內的廁所後換衣服離開現場。警方在案發後翌日，在碼頭找回被告丟棄的衣服和懷疑手槍。經化驗後證實該懷疑手槍實為氣槍。



控方表示，被告本周三(19日)在落馬洲管制站被拘捕，他被捕後承認犯了上述劫案，並再招認曾在今年8月犯下本案另外兩宗盜竊罪。該兩罪他都是假扮顧客要求試戴手錶，把錶戴上手後便立刻逃走。另外被告亦在列隊認人中被認出。



而辯方向裁判官表示，被告是香港永久居民，但在香港沒有固定居所，在女友於深圳的貿易公司工作。辯方向裁判官申請保釋，被裁判官拒絕，裁判官下令被告需繼續還押，至明年2月15日再提訊。