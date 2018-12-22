僭建風波甩身　網民諷鄭若驊「潛水可恥但有用」

刑事檢控專員梁卓然昨(21日)表示，就律政司司長鄭若驊擁有的屯門海詩別墅4號屋，以及其丈夫潘樂陶的3號屋的僭建事件，經考慮資深大律師意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控守則》的原則後，決定檢控潘樂陶，不檢控鄭若驊。事件引起網民圍攻，有網民更將電影海報改圖，再修改日劇劇名，諷刺鄭若驊自UGL事件及她本人的僭建事件甩身後一直失蹤，狠批她「潛水可恥但有用」。



有網民在Facebook群組馬鞍山之友上載圖片，上面為香港的維港景致，似寓意香港重視司法核心價值的形象，但海面下卻出現「Key」上鄭若驊的大白鯊頭像，左面寫着「UGL？」，右面則寫上「僭建」，下面則寫着「潛水/MISSING/可恥但有用」，譏諷鄭於UGL事件及她本人的僭建風波後，一直未有現身解畫。



上載圖片的網民稱：「拿(嗱)，司長係知道有麻煩先潛水丫(吖)，定潛水後先知麻煩呢？」又指她的「孫子兵法係勁嘅，36計走為上著(着)」，但不忘叫她：「返來哦(啊)，#解畫啊」，有網民則指「佢深潛緊」，亦有人謂：「終於浸死」。