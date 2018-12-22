網民熱話：停車場冬至加價　網民力撐抵到爛

不少市民今日(22日)會出門食冬至飯，駕駛人士自然要搵位泊車。有網民於社交平台專頁發貼訴苦，指大埔一個爛地停車場在欠缺事前通知下，趁冬至坐地起價，大嘆「做得車主預左(咗)任人魚肉」，又強調對方「加價都應該提前通知」。不過發貼者隨即惹來大批網民圍插，有人指發貼者小事化大，力撐涉事停車場毋須為加價事前通知，「月租就話事前要通知加價，街客時租無必要事前通知！」更有網民指「$16已經加咗？抵到丫，起鐘留兩個位比(畀)我。」



網民Melody Wang在Facebook群組「Tai Po 大埔」上載相片，相片背景是大埔怡雅苑附近的爛地停車場收費亭，相中所見，停車場營運者貼出告示指「22/12是日冬節$16每小時，不設日／夜泊」。Melody Wang留言不滿停車場營運者冇事先通知就加價，「冇事前通知，怡雅苑隔離的爛地停車場坐地起價！太過分了！」



惟其他網民看過後不值其行為，指涉事停車場無須為時租車輛加價而事前通知，又指嫌貴就可以不泊車至該停車場，「貴！你可以選擇唔泊！」、「香港人係投訴民族，以為擺上黎就有得威」。





網民有話說



Tim Yung：呢啲咪同打風啲小巴的士坐地起價一樣囉，你可以選擇唔坐。依家樓主可選擇唔泊。



Thomas Chan：建議樓主抵制呢個場，搵個平過佢先泊。



Raul Chan：$16已經加咗？抵到丫，起鐘留兩個位比(畀)我



Elijah Chan：做冬街市啲嘢貴啲唔通又會出通告咩？



Kingyue Lo：一定要登憲報？電視？及各大報章頭版？



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