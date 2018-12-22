西九高鐵站假日現人龍　乘客購票排逾1小時

聖誕及元旦假期來臨，開始陸路出境高峰期。西九龍站今日(22日)人流明顯增加，售票大堂及候車大堂逼滿遊客，港鐵加派人手，有乘客不滿現場買票候車近1小時，不少人鼓譟，又不滿加開櫃位不夠，累客久候，明言不會在假期間坐高鐵。



東網記者早上在西九龍站巡視，發現站內抵港及離港大堂人流不絕，候車大堂坐滿乘客，售票大堂不少乘客排隊，的士排長龍，餐廳逼爆，乘客需排隊入座。為應付聖誕節及元旦的人流，港鐵推行一系列措施，包括加派人手及把乘客分流、亦有廣播呼籲乘客預留充足時間入閘及辦理出入口境手續等。



市民黎女士趁冬至回鄉，她稱排隊近1小時才拿到票，「有位小姐排咗個幾鐘，鬼殺咁嘈，話啲職員做做吓嘢離開櫃位，仲有啲阿婆排咗好耐都好嬲」，她本打算買約12時車票回廣州南，最後只能買到下午3時的車票，「仲有近一個鐘都唔知去邊，唔知返唔返屋企好」，又稱「假期唔敢坐高鐵啦，同我以往坐直通巴時間差唔多」。



在香港工作的劉先生趁冬至回肇慶，他稱高鐵比以往方便，1小時已由廣州南到香港，他估計今日冬至才多了乘客。由於他未能購買即班車票，唯有逛附近商場打發時間。他建議港鐵做更多分流措施，增加排隊指示牌等。