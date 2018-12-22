中環60%餐廳撐減塑　議員促立法及資助

政府上月開始與三大連鎖快餐店推出「走塑」計劃，惟暫時未有惠及中小企餐廳的減塑政策。有議員於8至9月訪問260間位於中環的中小企餐廳，60%受訪餐廳支持政府立法禁用即棄塑膠餐具，但47%及40%餐廳分別在堂食及外賣中沒有推出任何減塑措施，議員認為調查顯示中小企餐廳有減塑意識，惟現時缺乏誘因，建議政府將資助計劃擴展至中小企餐廳。



調查中雖有58%餐廳自覺應減少製造塑膠垃圾，但不少餐廳仍主動提供膠餐具，在堂食方面，44%餐廳會派發膠飲管，在外賣方面，約40%外賣餐盒、餐具及飲管皆為塑膠。立法會環境事務委員會副主席許智峯表示，以往不少人擔心禁塑會增加中小企成本，但大部分餐廳負責人表示成本並非最重要考慮因素，往往為方便顧客而派發塑膠餐具，例如飲管對搽上唇膏的女性較為方便，有醉意的客人用膠飲管比鋼飲管更安全。



政府就管制即棄塑膠餐具的研究時間為1至2年，許指調查顯示中小企餐廳對立法禁塑態度開放，政府沒有藉口再拖延立法，促請當局於2年後推出法例。他又指政府暫無資助中小企餐廳減塑，立法前應為中小企提供資助，以進行試驗計劃。