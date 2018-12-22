市民豪花$3000買餸做冬　活雞加價一成檔販唔憂做

今天(22日)「冬至」，不少市民都會去街市買靚餸做冬。有市民豪花3000港元買餸，另有肉類檔主表示生意額比平日多20%，惟有菜檔檔主大嘆年輕人少做冬，生意難做。



市民陸太稱今年一家12口一起做冬，會煮響螺煲雞湯、白切雞、冬菇蠔豉炆豬肉、豆苗菜心等，預算花費3000港元，與往年相若。她說，無特別留意價錢，即使材料加價亦不緊要，「做冬吖嘛，貴一日，畀人貴囉」。石氏夫婦一家6口一起做冬，會買雞、魚、蝦及豬肉等，預算1000港元，石先生稱所有肉菜都加價，「買兩隻雞都500蚊」，但稱「難得做節成家人食飯，無咩所謂」。



活雞檔主梁太稱今日生意不錯，料較平時多一兩成，她稱「冬大過年，無雞不成宴」，加上內地爆發豬瘟，多人選擇買雞煲湯。她指因來貨價及運輸成本增加，會加價一成，一隻雞約225至270港元，但她稱「啲客好爽手，唔會睇價錢，最緊要有雞食」。



菜檔檔主柯太大嘆現時生意難做，「唔同以前，後生仔唔興做節，生意比舊年差好多，舊年豆苗100蚊都爭住買，依家人流極少，啲人行過又無買嘢」。她稱，市民買菜手緊、會格價，預計生意大跌9成。



牛肉檔檔主李先生稱，每逢過時過節生意都會多20至30%，但不會趁機加價，又稱市民十分豪爽，人均消費400港元，可用作打邊爐的牛肉最受歡迎，「做節吖嘛，最緊要有得食」。