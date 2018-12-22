網民熱話：物流公司出禁令　過年前請假當自願離職

打工仔有遇到急事及身體不適，都會向公司請假，但一間疑似是物流公司近日卻發出一張「養兵千日，用在一時」通告，要求員工由即日至農曆年30晚不要請假，否則當自動離職。通告在網上迅速流傳，有人指摘該公司無良及沒有人情味，但亦有人指由於現時正值物流旺季，認為「要求都好合理」。



網民吳常姿於「巴打絲打 Facebook Club」專頁上載一張公司內部通告照片，通告中以「養兵千日，用在一時」為題。通告以手寫在白板上：「請各位同事不要請假，由即日開始直到年30晚(4/2/2019)。如有請假，當自動離職。」旁邊則有「永不錄用」四字，不過通告末端補充：「如真係病或者緊要事除外」。



不少網民斥涉事公司「好無良」及「沒有人情味」。不過有人指出「如果平日唔忙又可以請到長假，我覺得peak season(旺季)有咁要求都好合理」、「佢都寫到明call sick(病假)同緊要事除外，咁都唔係好刻薄啫」。不過卻招來網民圍攻，認為為打工仔，「不單止唔悍衞自身權益，反而助紂為虐」，斥他們「主動幫老闆合理化成件事」，「難怪香港人做到成個奴隸咁」。在網民留言中，有人更指涉事公司是一間位於葵涌的物流公司，東網曾致電有關公司了解，惟職員指事件與該公司無關。



勞工處發言人表示，由於通告內文含糊，難以確定是否違反勞工法例，但按勞工法例第四章規定，僱員在受僱期內可以享有休息日，法定假日及有薪年假，「凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日。休息日的定義是在連續不少過24小時內，僱員有權不為僱主工作。」發言人又指請假不能當作自動離職，「一係畀公司炒一係員工自己離職」。



網民有話說：



Kenneth Chang：要視乎平日是否真係「養」啦！如果平日唔忙又可以請到長假，我覺得peak season有咁要求都好合理



Jimmy Yip：我公司都係啦，出埋電郵話1月份會好忙，無咩事唔好請假！



Jason Cheung Chun Wai：所以某些行業常常缺人就是這原因。沒有人情味。預先警誡下先小人後君子



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