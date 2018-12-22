轟鄭若驊雙重標準　林卓廷：唔回應訴求應下台

律政司司長鄭若驊近日捲入兩宗極具爭議的案件，一是律政司決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL共5000萬港元的案件，被指不檢控的理據簡陋，又沒有諮詢獨立法律意見；二是其住宅僭建風波「甩難」，僅起訴其夫潘樂陶。立法會議員林卓廷批評鄭持雙重標準，指律政司有就僭建事件諮詢獨立法律意見，但UGL案件則沒有，兩宗案件均涉及政府重要官員，認為律政司必須避嫌，將案件交予獨立的大律師處理，懷疑鄭擔心就UGL案諮詢的意見會對梁振英不利，故決定閉門造車，自行決定。



對於鄭若驊此時正休假，林質疑她有意逃避公眾，認為她應知道UGL案備受社會關注，理應可預料到不作檢控帶來的爭議，惟她宣布不檢控後隨即休假，期間更爆出「僭建甩難」事件，難免令人懷疑「一早安排好」。林又指，鄭可以在休假過後才宣布不檢控，或是取消休假向公眾交代，批評她不負責任，是「負分」的律政司司長。



林稱明天(23日)將發起遊行，要求鄭公開和詳細交代不檢控梁振英的法律意見，重新將案件外判予獨立的大律師處理，若她繼續「潛水」，拒絕回應有關訴求的話，應當問責下台。林狠批，鄭自上任時爆出僭建醜聞起，經常逃避公眾和傳媒提問，即使回答也大多只有簡短的三言兩語，無法令公眾相信她能捍衞香港法治。



時事評論員陳雲生批評，鄭若驊上任至今一直爭議纏身，「應立案嘅又唔立案、證據確鑿嘅又唔立案」，他舉例指律政司多次「放生」壹傳媒黎智英，包括「黑金」秘捐案、違法佔中案等；至於去年6月4日，黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案，陳雲生指事件有相有片，證據確鑿，律政司仍然「一啲嘢都唔去做，拖拖拉拉，咁樣實在係欠市民一個交代。」