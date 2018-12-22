風災斷木枯枝百日未清　葛珮帆轟部門鬥卸責

超強颱風「山竹」襲港已事隔近100日，惟遭強風吹倒的塌樹問題仍未妥善處理，在將軍澳一條熙來攘往的行人隧道，兩旁斜坡堆滿大量斷木枯枝，部分堆疊得高過成人，早前曾經傾瀉至行人路，威脅街坊出入安全。當區區議員亦稱曾經目睹有人在枯枝堆旁拋棄煙頭，恐天氣乾燥會造成火警。立法會議員葛珮帆炮轟政府各部門就處理塌樹互相「拋波」，只將斷木鋸細就隨意擺放路邊不理，促請路政署盡快清理，並建議引入小型碎木機加快清理速度。



將軍澳坑口富寧花園通往裕明苑的行人隧道，是居民前往港鐵站及巴士站的主要通道，附近有一所小學，故該段行人路及單車徑的人流量頗高。然而行人隧道出口兩旁的斜坡，卻堆滿了大量斷木和枯枝，距離行人及單車徑不足兩米，部分堆疊起來較成人更高。記者今日(22日)在現場見到有工程人員正用小型挖土機處理一棵巨型斷木根部位置，該工程人員稱，要先挖走斷木表面的泥土，才能用電鋸鋸細，但為何擺放在斜坡及何時清走則是「第二個部門搞」。



西貢區議員陳博智指山竹襲港已快將100日，但政府部門事後處理龜速，「負責嘅路政署話最快要下個月先清得走」，即是由倒塌至完全清理，料至少耗時4個月。陳又指，該堆斷木枯枝隨意放置在斜坡上，曾經傾瀉至單車徑，險些波及一名途經的騎單車人士，而該處是居民主要出入口，附近更有一所小學，倘若在人流高峰時再發生枯枝傾瀉，恐怕不堪設想。陳又指有途人在枯枝堆旁拋棄煙頭，擔心風高物燥會導致火警。



葛珮帆表示，早前欲就將軍澳塌樹處理緩慢問責，豈料各部門互相「拋波」，「一時話食環署、一時話康文署，最終原來係路政署」，她指路政署必須盡快將斷木枯枝清走，不是鋸細棄置於路旁就可了事，又建議當局採購小型碎木機，稱該機器可將枯枝吸入後即時弄碎，變成木碎噴向花槽位置當作肥料，可減省運輸時間和成本。



路政署回應指，已安排承建商盡快清理暫存於有關路旁位置的塌樹殘枝，並已指示承建商整埋和穩固該些斷木，清理工作正在進行，預計將於下月初完成。