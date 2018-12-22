尖沙咀站吹風機恐怖積塵　林超英嘲如第三世界

港鐵尖沙咀站是港鐵最繁忙的車站之一，每日人來人往，卻暗藏邋遢！一直崇尚自然的天文台前台長林超英今午(22日)在Facebook發文，指發現港鐵尖沙咀站B出口的吹風機積聚「恐怖污垢」，直言難以想像可以在號稱世界級機構管治下出現。



林在其fb上建立了一個名為「求其的港鐵」相簿，並在相簿內上傳了2張照片。照片清晰可見，吹風機出風位置布滿厚厚塵埃，令人吃驚。林指出，很久沒有在尖沙咀站出入，偶然一次卻碰上恐怖情況，質疑：「負責該站的管理人員不會巡視自己的站嗎？」、「還是機構已經習慣第三世界級水準，見慣了而沒有感覺？」



有網民留言批評「地(港)鐵的通風系統好惡劣，又焗又熱」，更稱人多擠迫容易病，認為港鐵管理每況愈下；有留言更妙改港鐵主席馬時亨「名言」稱：「我話乾淨就乾淨喇(啦)！」



港鐵回應指，清潔工人每日0時後會進行清潔，由於尖沙咀站人流繁忙，故在原有空調系統外，另加裝吹風機以加強空氣流通，維修人員會定期檢查及清潔吹風機。港鐵指已即時向尖沙咀站反映，車站人員已立即跟進，日後會加強留意設施情况。