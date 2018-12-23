中西醫協作料持續增加　業界促加強培訓規管

現時中醫師施拔罐或針灸治療前，多數會在治療前為病人量度血壓，確保病人情況穩定才開始治療。香港前線中醫聯盟主席宋振基表示，過往未有醫書記載腦瘤患者不宜接受拔罐治療，但身體虛弱、血壓過低、四肢無力的病人都盡量不要做拔罐。他認為近年香港中醫服務不斷發展，包括將會興建首間中醫醫院，這些個案也提醒了政府，日後將會出現更多涉及中西協作、風險評估的問題需要深入討論。



宋振基表示，不清楚有關個案的詳細情況，一般而言，拔罐及針灸均常用了治理筋骨關節問題，以及調節內臟機能。以他所知，暫時未有文獻指出患腦瘤的病人不宜接受拔罐，亦未有文獻顯示在這些位置拔罐針灸，與導致出血性中風有關，但他說：「因為拔罐會對身體造成太強反應，多數精神狀態正常先可以做。」他續稱，血壓過高的話，需要按指引，只要病人的血壓控制到指定的水平，才適合做治理，並說︰「如果度出上壓成二百度，就梗係唔適合拔罐。」而曾有皮膚破損、皮膚敏感的病人都不宜作拔罐治療。



大部非牟利組織成立的中醫中心，都會要求中醫師施拔罐和針灸治療前為病人量血壓，確保情況許可才施治療。宋又說，過往在中醫中心發生的事故報道並不常見，但他相信隨中醫服務愈來愈普及，加上日後興建首間中醫醫院後，相關的問題將會陸續再有發生，政府亦應開始討論一些針對性的培訓和規管制度，例如風險評估的知識。