沒有媽媽的冬至　幼子聽錄音憶亡母

「佢會忙足一整日，為咗整一頓豐富嘅晚餐畀我哋返屋企食。」每年冬至袁氏兩兄弟都會返家吃晚飯，今年要過沒有媽媽的冬至，大家都十分難過。他形容母親是個傳統女性，每逢冬至都會一早做準備，構思餸菜的配搭，還非常着重湯水。他懷念去年聖誕節與母親一同吃聖誕大餐的美好時光，嘆如今已再無機會，他嘆謂：「我百感交集，不知從何說起，所有事都好似係逼我接受咁！」



袁指母親過身後他欲哭無淚，腦內不停思索整個醫療程序有沒有偏差，但因自己非醫護人員，覺得所有揣測也是徒然，現實卻要接受母親突如其來的死訊，非常無助。他得知母親患腦瘤後已有心理準備，但難以想像母親生命最後一天，是在中醫診所做保健治療。母親期望得救，卻不知何解要離開人間。他說，母親病逝前已行動不便，即使親人陪同出門過馬路都要花上三小時。哥哥早前勸她行動不便不應到中醫診所，可惜已成母子最後一段對話。



袁續稱，母親勞心勞力養大他們兩兄弟，即使現時兩人都年屆四十多歲，母親都無時無刻噓寒問暖，自己每周到母親的住所探望兩次，更天天通電話，感情要好。在旁的袁太亦形容，即使丈夫已牛高馬大，家姑仍待丈夫如「最錫嘅BB」，每周都煲湯給家人，還額外煲降血脂的保健湯給丈夫。



母親離世後，袁並無流出半滴眼淚，他形容至親離世是一種慢慢滲出來的沉痛，這種悲痛莫名的感覺在內心不停徘徊，感覺很難受。當他掛念母親時，會在電話搜尋母親的錄音，聽聲音想念故人。