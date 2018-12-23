潤記糖水：鄭若驊龜縮　司法不公　法治淪喪

律政司在未有尋求外判法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元的案件，律政司司長鄭若驊未有公開解釋之餘，其獨立屋僭建風波亦遭放生，惹來各界非議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，要特別「潤一潤」鄭若驊這位龜縮司長，上任至今未有做過維護法治的好事，反而司法不公、法治淪喪的亂象愈來愈離譜，特別是未檢控壹傳媒黎智英涉及的違法佔中案、秘捐民主派的黑金案及涉刑恐東方報業集團(東方)男記者案。



鄭若驊於今年初甫上任，就被揭發與其丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅三號及四號獨立屋的僭建醜聞，惟事隔接近一年，刑事檢控專員前日(21日)只宣布潘樂陶三號屋僭建物違反《建築物條例》而作出檢控，但考慮過資深大律師意見後，卻認為沒有足夠證據支持就鄭若驊的四號屋僭建物達致定罪，決定不檢控她。其實兩間獨立屋同樣有僭建物，專員卻決定「告一間唔告一間」，到底律政司是否偏心司長，而法治核心價值是否被扭曲成「偏心價值」？答案不言而喻。



鄭上任接近一年，根本沒有做好律政司司長的工作，正如不檢控前特首梁振英任內收取澳洲企業UGL五千萬港元案件，鄭作出不檢控決定後卻選擇放假龜縮避風頭，至今仍未現身向公眾交代。再加上律政司決定只告其丈夫的獨立屋僭健，而不起訴鄭若驊僭建，她這位平日絕少亮相立法會的「缺席王」，不單「懶到出汁」，更是沒有膊頭。



事實上，鄭若驊上任至今未有做過維護法治的好事，反而司法不公、法治淪喪的亂象愈來愈離譜，人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英於去年「六四」祈禱會後，突然向在場進行正常採訪的東方記者前面，用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已一一被錄影，證據確鑿，惟律政司竟敢拖逾十八個月亦不作提告，更對東方及受害記者先後十一度去信詢問檢控進度愛理不理，最擅長答虛話、廢話，帶人遊花園，難為鄭自稱維護法治是律政司的使命。



律政司又就漢奸黎秘捐民主派逾四千萬港元的政治黑金案，以證據不足放生漢奸黎；而黎有份參與的違法佔領行動(佔中)，至今已事隔四年，律政司卻稱「證據太多」而拖延檢控包括黎在內的三十九名違法佔中搞手，簡直是侮辱全港市民智慧。



法治是香港核心價值，惟律政司卻有法不依，特衰政府又助紂為虐，甘願對漢奸走狗、反對派提供司法保護傘，對堅守愛國愛港立場的正義傳媒，卻處處針對及打壓，漢奸黎成為得益者，東方卻慘成受害者。特衰政府與律政司猶如「紅綠兩溝糖水」，點紅點綠，連香港法治都慘被搞彎晒！



讀者欲觀看《潤記糖水》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選左下方的《東網電視》Icon，進入頁面後點選右上方的「電視節目」Icon；或在隱藏Menu bar點選《東網電視》，進入頁面後點選右上方的「電視節目」Icon，便可即時進入收睇。



另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕上角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/hkdownfall/



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

