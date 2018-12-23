樓上吧罪惡溫床　各界促不應發牌

各區有部份有牌及無牌樓上吧，在執法部門執行反罪惡行動時，屢被揭發涉及毒品交易、藏有武器、賣淫及聘請黑工等嚴重刑事罪行，有酒吧負責人及職員更疑有黑幫背景，酒吧背後亦疑有黑幫勢力操控，透過樓上吧作掩飾，從事各種不法勾當，藉此擴闊及增加黑幫的收入來源。



油尖旺區區議員關秀玲指出，目前尖沙咀區有不少商業大廈均有樓上吧進駐，由於保安較地舖嚴密，不少已淪為罪惡溫床，當中背後牽涉黑幫勢力。據悉，每當警方採取行動，掃蕩涉及黃、賭、毒等刑事罪行的樓上吧後，持牌人隨即會把酒牌，轉讓予身家清白的人經營，過程僅需約一個月，而不法份子則續在背後掌舵。



關批評現行政策存在灰色地帶，令涉及不法勾當的樓上吧，繼續肆無忌憚經營，她促請警方及酒牌局，在處理曾發生嚴重罪案的樓上吧續牌或轉讓申請時，除需仔細審查申請人的背景，亦應設立指定期限，規定酒吧在這段時間，不能涉及任何犯罪活動，始能獲發正式牌照或完成續牌申請。同時，警方應加強巡查或到樓上吧「放蛇」嚴厲執法。此外，有區內人士則認為，不應對樓上吧發牌，才為治本的最佳方法。