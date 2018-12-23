沙中線紅磡站料要耗公帑重建　學者促高官問責

沙中線紅磡站擴建月台鑿石屎檢查到多條鋼筋接駁不合標準，月台結構安全存疑。學者表示，沙中線紅磡站難逃拆卸重建命運，估計港府將再一次以公帑墊支數十億元的重建工程費用，但礙於事件責任存在爭拗，涉事各承建商勢必互相推搪，港府即使提出民事索償，隨時虛耗十多年才能成功「回水」。學者斥事件反映港府高官疏於監管工程，理應被問責撤職。



廣深港高鐵香港段和沙中線均是「服務經營權」模式下推展的鐵路項目，由港府出資，並委託港鐵負責管理及興建，兩者同樣面對工程超支及延誤。當中，高鐵香港段超支的一百九十六億元已於一六年初獲立法會財委會通過撥款，高鐵香港段亦於今年九月下旬通車，但政府至今仍未交代如何及何時追回該筆超支款項。



沙中線方面，港鐵於去年底向港府提交超支估算，指主體工程造價需增加一百六十五億元，超支達兩成三，連同前期工程費用在內，整條沙中線造價增至九百七十一億元。港府至今仍在審批相關超支估算，但該筆款項尚未包括紅磡站鑿石屎檢查費用，以及該站可能面對的加固工程或重建工程的所需費用。



沙中線「紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程」合約總值達五十二億四千多萬元，假若該站需要拆卸重建，工程費動輒數十億元。運輸及房屋局早前透露，港府曾與工程大判「禮頓」簽訂附屬契約，有法律界人士指該契約可賦予當局權利循民事途徑直接追究承建商。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時該站鑿石屎檢查幾乎「百發百中」發現出有問題鋼筋，假如有問題鋼筋數目愈來愈多，社界必要求將該站拆卸重建。他稱，按以往多項大型基建的超支經驗，估計港府將再一次以公帑墊支相關重建費用。



陳偉強認為，高鐵香港段獲得超支撥款已近三年，但港府至今仍未要求港鐵「回水」，而沙中線紅磡站的問題遠較高鐵香港段複雜，即使當局決定提出民事索償，涉事的各個承建商勢必盡量撇清責任，互相推搪，導致審訊時間冗長，「分分鐘十幾年先追返筆錢，而且事件涉及港鐵，港府喺港鐵大股東，追數時會唔會手下留情。」



陳偉強又指，現時檢查結果證明工程監管出現問題，港府將工程「外判」後未有盡心盡力去確保工程符合要求，將監督責任一併「外判」。他批評過往多項大型基建工程即使超支延誤，涉事官員都沒有被問責，助長公務員尸位素餐的歪風，他認為港府是次必須將疏忽職守的相關官員撤職查辦，甚至提出刑事檢控。