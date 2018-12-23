探射燈：土瓜灣舖租回落2成 　九龍城租金亦跌1成

在沙中線開展初期，不少人看好發展，數年前在附近地區租舖做小生意，可惜通車一拖再拖，最後要結業收場。有地產業界人士表示，土瓜灣與九龍城商舖招租價今年回落2成，預計明年上半年未會有太大分別。



工程影響人流，商戶首當其衝。在土瓜灣馬頭圍道的一間糧油雜貨店東主趙先生表示，沙中線工程由兒子就讀中學開始興建至他唸大學，眼見附近有5、6間商戶因「頂唔順」而相繼結業。他現只求盡快完成工程並早日開路，「唉，你話佢好嘈，佢又要叫幾個人招呼你，之後又要停一陣工，大家都話不如快啲做完算。」



中原地產工商舖九龍區區域營業董事陳國坤指，沙中線延期令土瓜灣與九龍城的商舖租務回落，當中以土瓜灣影響較明顯，舖位的租金叫價現已回落2成，由每平方呎70至90港元下降至今年每平方呎60港元。陳表示九龍城的租金則較為「強硬」，因為區內舖位主要以飲食業為主，市場較穩定，所以租金在年內只下跌1成。他預計明年上半年不會有太大影響，土瓜灣路段則會維持每平方呎60多元的水平。

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