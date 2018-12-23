探射燈：大廈沉降　社區支援計劃無下文

除了店舖受累，土瓜灣站附近多達20多幢大廈亦受沙中線工程後的沉降影響，禍及大廈內的居民。港鐵最近承諾有新賠償方案，但有居民代表指逾2個月仍未有回覆。



現時居民懷疑樓宇受工程損壞，可聘請公證行作勘察，並把申索報告遞交港鐵審批，或是去信運房局。繼早前有居民批評現時賠償制度難受理，港鐵在11月曾表示正籌備1項從社區關懷角度出發的支援計劃，資助土瓜灣站附近住宅單位的小型家居維修，預計在明年初推行。惟東網記者向港鐵查詢相關支援計劃，卻未獲交代具體詳情。



馬頭圍道一業主立案法團代表盧敏華指，港鐵計劃「成兩個幾月都冇影」，現時申索程序要通過法團，過程繁複，加上之前颱風山竹吹襲恐令情況加劇，擔心樓宇安全，希望新措施能加快落實。當區區議員關浩洋表示，現已接獲70宗相關索償投訴，希望港鐵能盡快公報相關申請詳情。

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