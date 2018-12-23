探射燈：工程累商舖拍烏蠅　政府刁難索賠無情

沙中線延誤成地區商戶長年噩夢，追討賠償無影！土瓜灣有商戶多年來損失過百萬港元，申請賠償被拖2年，最終被拒；九龍城多間店舖合共損失逾3000萬港元，不少食肆晚市只有「1枱客」，申請索償亦吃閉門羹，多間店舖相繼蝕本離場。臨近年尾，區內一片愁雲慘霧，區議員更指曾向政府查詢，獲覆至今未有1間商戶獲賠，直斥政府索償條件嚴苛，刁難小商戶。



在土瓜灣馬頭圍道經營旗袍店30多年的文英傑表示，沙中線早年封路令街坊繞道而行，生意一落千丈，最嚴峻時營業額由1個月30萬港元跌至5、6萬港元，期間又被工程引致爆水管令店舖水浸。早前向政府追討60多萬港元的損失，怎料一等便2年，最終更回覆指客人仍可進入店內，拒絕賠償。



九龍城南角道多為食肆，日前東網記者到訪的晚飯時間街上並無人流，其中1間咖啡店甚至只得1枱客人，負責人黃經理指店主在2015年租下店舖，豈料未等至沙中線開通，過年後便要結業，「本身諗住守1年，點知（沙中線）工程愈做愈長，等咗3年，真係守唔住。」他指從開始經營便虧蝕，3年來損失逾百萬港元，「依家都仲未回本，每個月都係夠舖租同人工。」



「南角道商戶苦主大聯盟」負責人周健忠表示，自沙中線工程後，兩旁泊車位被封，駕駛人士難以停泊，生意更慘淡，「由原本夜晚泊到3行車，1晚做到3輪變到1晚得1枱。」周指聯盟內多間食肆生意分別下跌30%至50%，損失逾3000萬港元。曾有3間店舖分別在2014及2015年申請索償，最終仍不獲受理。周炮轟政府思想離地，而聯盟從以往14間食肆「執剩」現時10間，並透露有2間更會在年底結業。



九龍城區區議員吳寶強指，早前向地政總署查詢現時受影響的個案時，對方竟回覆稱，整條沙中線未有1間商戶賠償獲受理。他直指由於申請要求嚴苛，需提供詳細單據與財務報表，小商戶難有資源，另亦斥政府賠索償條件並不合理。



立法會議員鄭泳舜指，過去曾多次協助商戶追討，惟他指政府設下的客觀標準並不公平，導致申請制度形同虛設，正敦促政府彈性處理。



地政總署發言人表示，2012年至今，政府就沙中線工程共接獲25宗九龍城與土瓜灣的補償申索，當中16宗涉及商戶及商舖，9宗有關居民及住宅，惟發言人直指現時暫沒有個案獲批申索補償。

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