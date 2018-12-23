好爸爸工傷憂生計攀欄危站　EU警充談判專家勸服

今日(23日)清晨5時45分，一名姓吳(44歲)男子，穿着睡袍及拖鞋走到沙田廣林苑馥林閣11樓走廊欄河，並攀出欄外，然後雙手抓着欄杆，背向街外危站壆邊，被家中姓楊(39歲)妻子發現報警。新界南衝鋒隊第一隊接報後即時趕往現場，登樓了解，消防在樓下張開救生氣墊，並派飛將軍到樓上戒備，當時正下着毛毛雨，吳身上被雨水沾濕，欄杆亦濕滑，非常危險。



衝鋒隊員立即向吳展開游說，期間吳掏出香煙點燃，並向衝鋒隊員訴說苦況，約2小時後，衝鋒隊員終成功打動吳，消防員亦協助其返回安全位置，吳由救護車送院檢查，案件列作企圖自殺。



消息指吳與妻子，一對子女及工人居於上址，吳在地盤工作，為家庭經濟支柱，惟數個月前因工傷未能工作，手停口停，工傷的賠償又未收到，一家經濟陷入困境，最近三個月生活開支亦未能應付。



成功勸服吳的新界南衝鋒隊姓陳女警署警長表示，衝鋒隊抵達時情況危急，即時安慰吳，並慢慢了解其情況，初時吳未有任何回應，但其後衝鋒隊員耐心與他溝通，得到其信任，吳始慢慢講出苦況，陳感到吳是一個有責任心的爸爸，於是從其子女方面打動吳，終於將吳勸服，打消死念，返回安全位置。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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