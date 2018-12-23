我有正能量：愛心領騎員帶路　衝破視障

當眼睛失去光明，人可以做的事情看似大減，但正如著名失明作家海倫凱勒所言：「雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿很多解決克服的方法」，視障人士依然能透過不同官能認識世界。面對一群連走路都有困難的視障人士，有團體偏偏讓他們騎上單車，透過輔助騎乘及口述路面情況，讓他們享受到踏單車過程，用耳朵「看」風景。



「我有時會諗，單車究竟可以做到咩嘢呢？以前做運動員嘅時候好多人幫過我哋，希望用單車幫番其他人。」展騰單車會會長劉敬年為前港隊成員，退役後擔任教練並創辦單車會，因過去受助的經歷，讓他不斷思考如何以自己的專長協助他人。該會過往舉辦過不少與單車相關的慈善活動，讓更多有需要人士接觸單車，後來認識到盲人輔導會，決定合辦協力車活動，開展為視障人士「破風」的道路。



「破風」是指單車手在車隊前方領騎擋風，除了專業車隊比賽，輔助視障人士踏單車的過程亦需要有人擔此角色，但減輕風阻的責任顯得次要，更重要是讓視障人士得悉路面情況。因此過程中需要用上雙人單車，經訓練的領騎員坐於前座，為後座視障單車手決定路線、避開障礙物及口述景象，另一位單車手則在前方開路。活動已持續舉辦數年，作為助人者，劉敬年亦有所得着，對視障人士有更深切的了解，「視障都有分完全失明或者部分視力受損，要因應佢哋嘅情況提供唔同嘅訊息，亦都知道咗原來白化病都會令人視力受損。」



曾參與活動的Rex童年時感光細胞退化，現時只剩10%視力，後來透過盲人輔導會參加協力車活動。他過去對踏單車的印象，只有幼時的零碎片段，現時能再騎單車，直言非常興奮，「冇諗過有機會再踩到單車」。他認為，現在踏單車最重要是與領騎員建立信任，因過程中「好靠領騎員畀指示同埋安全感」。如今，他除了與領騎員建立出信任，亦建立出友誼，絕對是一段難得的經驗。



領展過去曾舉辦單車推廣活動，隨活動結束，便捐出單車予學校、復康機構及單車團體，協助不同機構推出更多公益活動，展騰單車會為受惠機構之一。劉敬年指，該批單車能減少舉辦活動時向外租借單車，且單車已投入服務，暫供領騎員及義工使用。

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