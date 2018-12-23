樓宇更新2.0改善消防計劃收3100申請　明年開展核實工作

由政府與市區重建局合作推行的「樓宇更新大行動2.0」和「消防安全改善工程資助計劃」，已於10月底截止接受申請。市建局行政總監韋志成今日(23日)於網誌中表示，兩個計劃分別收到約600宗及約2500宗申請。市建局在上周五(21日)開始，陸續向初步合乎申請資格的樓宇，寄出申請結果及優先次序通知書，預計於明年第一季開始，按照通知書上的時間表，委派個案主任，分階段聯絡申請人，開展核實申請工作，包括檢視籌組工程進度及相關文件等，協助業主們申請計劃。



去年《施政報告》宣布推行上述兩個計劃，向有需要的業主提供財政及技術支援，協助他們進行相關檢驗及工程，改善舊樓的樓宇結構及提升消防安全水平。韋志成表示，已考慮到市場在同一時間出現大量樓宇維修和消防安全改善工程的需求，或會影響相關的工程的招標價格及工程質素。故政府和市建局在共同審視市場上合資格樓宇工程承建商和消防工程承辦商的數目，及評估這些承建商承接工程的能力後，為兩項計劃的合資格樓宇釐訂優先次序，分階段處理這些申請。



韋又稱，市建局會在明年1月份推出一站式的「樓宇復修平台」網站，內容涵蓋樓宇預防性保養、如何籌組維修工程及工程合約招標範本等資訊，#協助法團及業主順利籌組工程。