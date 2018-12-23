5000套碗筷餐具任借　盆菜宴年宵檔走塑更環保

大型活動要辦得有聲有色，同時減省浪費，主辦單位往往費煞思量。環境運動委員會與環保署合作，本月推出重用餐具借用服務，供大型活動籌辦團體免費借用，總數達5000套，內有杯、碗、筷子、湯匙和叉子。截至明年3月，已有十多間機構申請服務，包括不同活動，環境運動委員會估計可節省十多萬件即棄塑膠餐具。



環境運動委員會主席林超英表示，香港不少大型活動，由盆菜宴以至年宵熟食攤檔，均產生大量即棄塑膠餐具，堆填區大受壓力。重用餐具借用服務計劃獲環境及自然保育基金贊助，餐具借出前洗淨消毒，回收後清潔妥當，以後仍可使用。



「第四屆油麻地榕樹頭節」主辦機構是率先借用餐具的團體之一，其盆菜宴活動借用逾600套餐具，參加者普遍對減廢安排表示讚賞。榕樹頭節委員會顧問楊子熙表示，除了減省餐具，委員會主要使用社交媒體宣傳，並以電子方式接受市民報名，節省紙張，並安排分類回收物資，收減廢之效。



另外，環保署去年底推出《大型活動減廢指南》，提供相關減廢資訊和實例，逾40個機構承諾參考建議。該署高級環境保護主任溫家玲說，過去一年多項大型活動依照指南建議籌備，如香港國際七人欖球賽中，場內推廣棄用膠飲管，市民自備容器添飲可少付10港元。溫表示，當局希望繼續傳揚減廢文化，為未來都市固體廢物收費計劃做好準備。